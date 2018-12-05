Путин рассказал об ответных мерах России в случае выхода США из ДРСМД

США не предоставили никаких доказательств нарушения Россией Договора о РСМД, а просто ищут повод для выхода из него, заявил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что конгресс США еще до объявления Вашингтона о выходе из ДРСМД выделил деньги на НИОКР по созданию соответствующих ракет.

«То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это, но в бюджете Пентагона стоит уже разработка этих ракет, но только после этого публично объявили о том, что они выходят. Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить - ну, самое простое и привычное для западного обывателя: "Виновата Россия"», - сказал президент.

Президент напомнил, что в 2002 году США в одностороннем порядке, так же как и в данном случае, вышли из Договора о противоракетной обороне.

«Этот Договор был одним из краеугольных камней международной безопасности в целом. Теперь происходит то же самое. Они думают, на кого бы свалить этот, на мой взгляд, необдуманный шаг», - сказал президент.

Путин подчеркнул, что Российская Федерация выступает против разрушения Договора о РСМД, однако будет вынуждена принимать ответные меры в случае выхода из него США.