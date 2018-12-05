СБУ обвинила УПЦ в разжигании религиозной розни

СБУ обвинила Украинскую православную церковь в распространении материалов, разжигающих религиозную рознь. Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы ведомства.

Согласно опубликованной информации, Служба безопасности Украины провела обыски «в отдельных административных помещениях» и частных зданиях, принадлежащих представителям УПЦ.

В сообщении говорится, что во время обысков была изъята печатная продукция, «содержание которой имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни». В частности, указывает пресс-служба СБУ, в помещениях УПЦ были найдены 75 экземпляров брошюры «Украинская православная церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы».

«Согласно заключению экспертизы… это издание "содержит пропаганду религиозной нетерпимости... оскорбляет чувства граждан... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть"», - утверждают в ведомстве.

На Украине в последнее время усилилось давление власти на Украинскую православную церковь. В конце ноября СБУ провела обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Свои действия украинские спецслужбы обосновали следственными действиями, которые проходят в рамках уголовного дела по статье «о разжигании межконфессиональной вражды». В начале декабря стало известно о допросах около 20 священников Ровенской и Сарненской епархий и обысках в Овручской епархии в Житомирской области.

Офицеры СБУ допрашивают священников, обыски идут в десятках храмов по всей Украине. Что ждет несогласных с расколом служителей православной церкви? Об этом поговорят эксперты и журналисты в программе «Открытый эфир». Смотрите новый выпуск 5 декабря в 21:35 на «Звезде».

