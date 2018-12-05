В ОНК сообщили о подавленном состоянии Кокорина

Журналистам рассказали об условиях содержания в СИЗО Павла Мамаева и Александра Кокорина. Своими наблюдениями после посещения арестованных с прессой поделился ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Регулярно члены Общественной наблюдательный комиссии Москвы проверяют условия содержания граждан в СИЗО, в том числе и условия содержания Кокорина и Мамаева. Так как общество ими интересуется, мы тоже стараемся следить за их судьбой и рассказывать, что с ними происходит. У них есть возможность дважды в неделю заниматься в спортзале. Для них это крайне важно, особенно в условиях СИЗО. Камеры у них очень хорошие, двухместные.

Им хотелось бы заниматься спортом чаще. Павел Мамаев делает это прямо в камере вместе со своим соседом. К тому же, в прогулочных двориках есть турники, на которых можно заниматься. Александр Кокорин находится в более подавленном состоянии. Это объяснимо, так как в СИЗО содержится его младший брат. Он сидит в соседней камере, и для Кокорина это тяжелая ноша.

Павлу Мамаеву и Александру Кокорину приходит порядка 50 писем в день от болельщиков со словами поддержки. Они стараются всем ответить. Следователь уже предоставлял свидание и с супругой, и с отцом Павлу Мамаеву. У Кокорина тоже есть такая возможность. Им идут навстречу в этом вопросе. Помимо всего прочего, им предоставляется право совершать телефонные звонки.

Они раскаиваются в содеянном, постоянно говорят об этом во время наших посещений. У них есть возможность смотреть телевизор, в том числе и новости про них самих. Есть возможность регулярно выписывать прессу», - рассказал Мельников.

Сегодня Тверской суд столицы продлил срок ареста для Павла Мамаева и Александра Кокорина еще на два месяца.