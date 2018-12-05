«Выпил, начудил»: сбежавший охранник ВОХР нашелся в лесу

Сотрудник ВОХР Юрий Петров, который с автоматом покинул свой пост на железнодорожном мосту во Владимирской области, готов сдаться в руки правоохранительных органов. Об этом он рассказал журналистам во время телефонной беседы.

По словам дезертира, он не понимает, в какой именно области сейчас находится - в Московской или Владимирской.

«В лес на машине заехал, не знаю, как выбраться», - сказал Петров корреспонденту «МК».

Охранник также сообщил, что оружие находится при нем и «лежит рядом на сиденье» автомобиля.

«Выпил, начудил. Сам должен решить, как выйти из этой истории», - заявил сотрудник ВОХР, отвечая на вопрос о том, зачем он покинул служебный пост.

При этом Юрий Петров опроверг информацию о том, что ранее он проиграл две квартиры.

«Мне нужно думать, как наконец выбраться из этого леса и сдаться», - завершил охранник беседу с журналистами.

Ранее сообщалось, что полиция объявила в Москве и Подмосковье план «Перехват» для розыска вооруженного автоматом охранника ведомственной охраны РЖД, сбежавшего с поста во Владимирской области.