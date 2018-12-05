Путин объяснил, почему он не разговаривает с Порошенко

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он не отвечает на попытки Петра Порошенко поговорить по телефону. По словам российского лидера, он не хочет участвовать в избирательной кампании украинского президента.

«Не хочу принимать участие и не буду в нехитрых комбинациях Порошенко», - заявил Путин.

Комментируя ситуацию с украинской провокацией в Керченском проливе, президент РФ также отметил, что Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и сразу перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».

Вместе с тем ранее Путин неоднократно подчеркивал, что он не отказывается от контактов с украинским президентом на высшем уровне.

Напомним, ранее Петр Порошенко рассказал о своих звонках Путину после событий в Керченском проливе.

Украинский глава посетовал на якобы отказ российской стороны от телефонных переговоров, назвав это «грубым нарушением международного права».

