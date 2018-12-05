Нейросеть научили подделывать отпечатки пальцев

Теперь сканер отпечатка пальца не может быть надежным средством блокировки доступа к данным смартфона или планшета. Нейросеть DeepMasterPrints с высокой долей вероятности сможет подделать любой рисунок. Результаты эксперимента опубликовал портал cnews.ru.

Исследователь Филипп Бонтрагер провел эксперимент, в ходе которого нейросеть сгенерировала 1200 различных отпечатков и в 23% случаев смогла использовать эту информацию для доступа к гаджетам. Суть в том, что несмотря на то что рисунок на подушечке пальца у каждого человека индивидуальный, случаи совпадения некоторых фрагментов нередки.

Именно этот принцип дактилоскопии и лег в основу эксперимента. Нейросеть получила доступ к базе данных отпечатков пользователей, выявила определенную закономерность и сгенерировала свою.

Главной целью эксперимента было повышение надежности дактилоскопии. Выявив слабые места этой технологии, исследователи теперь передадут результаты разработчикам.

