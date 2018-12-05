«Все случилось спонтанно» - Мамаев возразил прокурору на суде

Павел Мамаев не согласился с доводами прокурора во время заседания Тверского суда. Сегодня он принял решение продлить арест полузащитнику «Краснодара» на два месяца.

Аналогичная мера принята в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В ходе заседания сторона обвинения предположила, что игроки затеяли драку, предварительно сговорившись друг с другом.

«Не было никакого сговора, все случилось спонтанно. Опровергаю, что я социально опасен. С первого дня сотрудничаю со следствием, сам пришел давать показания», - сказал Мамаев.

Футболисты действительно сами явились на допрос к следователям, но только после угрозы их принудительного привода. До этого, в течение двух дней поле инцидента в кафе, Мамаев и Кокорин отмалчивались.

Хавбек также упомянул, что пострадавший в ходе драки чиновник Минпромторга Денис Пак во время очной ставки не высказывал претензий лично к нему.

Ранее стало известно, что впервые после своего ареста оскандалившиеся футболисты встретились в суде. Поддержать их пришли родные и знакомые. Сторона защиты настаивала на освобождении своих подопечных под залог, однако судья остался непреклонен. Новогодние праздники фигуранты громкого уголовного дела проведут в СИЗО, в котором они содержатся с 11 октября 2018 года.

Восьмого октября парочка устроила настоящее побоище в центре Москвы в одном из кафе. В результате серьезные травмы получили глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин. До потасовки в кафе футболисты в компании друзей избили водителя ведущей Первого канала.