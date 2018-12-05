Власти Словакии выслали из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже

Власти Словакии выслали из страны российского дипломата, поскольку им стало известно о том, что сотрудник дипмиссии якобы занимался сбором разведданных. Информацию об этом распространили словацкие СМИ.

Как пишут журналисты, ссылаясь на заявление главы правительства Словакии Петера Пеллегрини, инцидент произошел в конце прошлого месяца. Двадцать второго ноября российскому дипломату сообщили, что ему необходимо покинуть страну, после чего россиянин выполнил данное требование в течение 48 часов.

Отмечается, что, согласно заявлениям словацкого руководства, сотрудник российской дипмиссии якобы занимался сбором секретных данных как о Словакии, так и о НАТО.

В свою очередь, в словацком посольстве в Москве не стали комментировать информацию о высылке российского дипломата и рекомендовали обратиться в МИД в Братиславе.