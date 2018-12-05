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Захарова объяснила введение Киевом военного положения

Роман Захаров
13:25 05.12.2018
Официальный представитель МИД РФ связала введение военного положения на Украине с готовящейся провокацией в Донбассе.
Захарова объяснила введение Киевом военного положения
Фото: Ministry of Defense of Ukraine, flickr

Введение президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране - это ширма, за которой скрывается план по организации очередной провокации в Донбассе. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Военное положение - это камуфляж, ширма, за которой режим (президента Украины Петра - прим. ред.) Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию», - сказала представитель внешнеполитического ведомства во время общения с журналистами.

Захарова добавила, что «это вновь будет подаваться как некое очевидное свидетельство так называемой российской агрессии».

По словам официального представителя МИД РФ, в социальных сетях были опубликованы фотографии переброшенных в Мариуполь украинских танковых подразделений. Также Захарова уверяет, что в зону конфликта передислоцируется личный состав десантно-штурмовых и механизированных бригад ВСУ. Кроме того, она напомнила, что со стороны украинского руководства было объявлено о начале учений в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях и учебных сборах резервистов.

Как подчеркнула Мария Захарова, на линии соприкосновения были замечены специалисты из иностранных частных военных компаний, которые вели обучение украинского спецназа с прицелом на осуществление операций по наступлению.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не отреагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать в течение 30 дней.

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