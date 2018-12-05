Кокорину и Мамаеву продлили арест на два месяца

Новогодние праздники Кокорин и Мамаев встретят в СИЗО. Футболистам продлили арест на два месяца. Такое решение принял Тверской суд столицы. Защита подсудимых настаивала на освобождении футболистов под залог.

Оба игрока сдали свои заграничные паспорта, а на счету матери Александр Кокорина, было 10 миллионов рублей для внесения залога. Сегодня нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и его друг, полузащитник «Краснодара» встретились впервые после ареста.

Подсудимые много и охотно общались. Поддержать их пришли родственники и знакомые, среди которых и супруга Мамаева Алана, которая недавно обвинила его в неверности.

Под арестом Кокорин и Мамаев находятся с 11 октября. Молодые люди были взяты под стражу по обвинению в хулиганстве и побоях. Восьмого октября парочка устроила настоящее побоище в центре Москвы, в одном из кафе. В ход пошло все, что было под рукой, в том числе и стулья.

В результате серьезные травмы получили глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин. До потасовки в кафе футболисты «отметились» на улице, где избили водителя ведущей Первого канала.

Руководство спортивных клубов, цвета которых защищают игроки, осудило поступок форвардов и пообещало принять соответствующие меры. В Российском футбольном союзе и вовсе предложили исключить спортсменов из состава национальной сборной.

