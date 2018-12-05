Яндекс показал свой первый смартфон

Компания Яндекс представила свой смартфон «Яндекс.Телефон». Главной особенностью аппарата является то, что встроенный голосовой помощник «Алиса» вызывается кнопкой, доступной в левом нижнем углу. Таким образом, «Яндекс.Телефон» - первый смартфон в мире, в котором голосовой помощник «живет» в самом аппарате, а не в специальном приложении.

«Голосового помощника можно позвать откуда угодно: с домашнего экрана, из видеоплеера, из игры, из любого приложения. "Алиса" вам ответит, даже если телефон просто лежит рядом», - рассказал вице-президент по экосистемным продуктам "Яндекса" Федор Ежов.

Устройство получило диагональ экрана 5,65 дюйма и восьмиядерный процессор Snapdragon 630. Аппарат может похвастать двумя основными камерами с разрешением 16 и пять мегапикселей соответственно, а также одной фронтальной (пять мегапикселей).

Телефон снабжен слотом для двух сим-карт и датчиком отпечатка пальца. На одной зарядке «Яндекс.Телефон» способен работать до 24 дней в режиме ожидания, до десяти часов при работе в Сети и до 90 часов в режиме прослушивания музыки.

Стоит новинка от «Яндекс» 17 990 рублей. В продажу смартфоны поступят с 6 декабря. Магазин «Яндекса» станет первым. На следующий день телефоны появятся в салонах мобильной связи, а также в супермаркетах электроники. В «Яндексе» не стали раскрывать подробности о количестве своих телефонов в первой партии, однако заявили, что аппарат достанется всем желающим, дефицита не будет.

«Яндекс» получил разрешение на выпуск смартфона в июле этого года.