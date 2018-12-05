В Кремле ответили на призыв Запада отпустить украинских моряков

Москва наверняка рассмотрит предложения Киева по обмену украинских моряков в случае его поступления, однако последует ли за этим ответ, неизвестно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что Кремль знает о рисках для «Северного потока - 2», которые связаны с политизацией проекта и недобросовестной конкуренцией третьих стран.

Говоря о влиянии инцидента в Керченском проливе на российский трубопровод, Песков отметил, что «связанные с политизацией проекта риски возникли не сегодня и не вчера, они были давно».

Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал призывы Запада отпустить задержанных украинских моряков. По словам Дмитрия Пескова, «критика и эскапады» не являются поводом для нарушения законодательства.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не отреагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

Во вторник, 4 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна намерена подать иск в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.