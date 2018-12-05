Кокорин и Мамаев впервые после ареста встретились в суде

Арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина может быть продлен до 8 февраля. В Тверском суде Москвы началось заседание по рассмотрению данного ходатайства. Нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев.

Помимо скандально известных футболистов, на скамье подсудимых младший брат Кокорина и еще один фигурант уголовного дел,а Александр Протасовицкий.

Все четверо находятся в специальном застекленном помещении и охотно общаются друг с другом. Поддержать обвиняемых пришли их родственники и друзья, а также супруга игрока «Краснодара» Алана Мамаева.

Ранее стало известно о том, что на счету матери Александра Кокорина находится десять миллионов рублей для внесения возможного залога. Сам футболист «Зенита» уже сдал свой заграничный паспорт.

Адвокаты Мамаева также заявили о том, что их подзащитный отдал паспорт. Игроки просят отпустить их под залог. Судье представлены положительные характеристики на обоих.

Под арестом неразлучные друзья Кокорин и Мамаев находятся с 11 октября. За два дня до этой даты молодые люди устроили драку в столичном кафе. В ход пошло все, что было под рукой, в том числе и стулья.

В результате серьезные травмы получили глава департамента Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин. До потасовки в кафе футболисты «отметились» на улице, где избили водителя ведущей Первого канала.

После того как происшествие получило широкий резонанс, Кокорин и Мамаев перестали выходить на связь и явились к следователям только после угрозы принудительного привода. В случае признания молодых людей виновными им грозит до семи лет заключения.