Латвийский суд снова оправдал проникших на базу НАТО россиян

Латвийский суд вновь оправдал двух россиян и одного гражданина Латвии, обвиняемых в проникновении на базу Национальных вооруженных сил (НВС) в Адажи в июне 2015 года. Об этом корреспонденту EADaily рассказал один из оправданных, Владимир Линдерман.

«Оправданы участники антинатовской акции на военной базе Адажи, российские нацболы Александр Куркин и Андрей Попко. Ну и я, которого полиция безопасности "примкнула" к этому делу, тоже оправдан. Приговор третьей инстанции окончательный, обжалованию не подлежит», - сообщил латвийский активист.

Линдерман отметил, что россияне Куркин и Попко имеют право требовать денежной компенсации за четыре месяца, которые они провели в Рижской центральной тюрьме. Гражданин Латвии также поблагодарил адвокатов Елену Квятковскую и Имму Янсоне, которые, по его словам, блестяще справились с задачей.

Отметим, что в мае текущего года Рижский окружной суд уже оправдывал всех троих, однако прокуратура решила обжаловать приговор. А летом прошлого года суд вынес обвинительный приговор в отношении российских граждан, но их защита подала апелляцию.

Летом 2015 года Александр Куркин и Андрей Попко проникли на территорию базы НАТО в Адажи, где проходили учения Saber Strike - 2015. Там россияне развернули знамя цветов георгиевской ленты и распространили листовки, в которых предложили представителям Североатлантического альянса «свалить домой». Вскоре граждане РФ были задержаны. Вначале против них возбудили уголовные дела за шпионаж и терроризм, однако позже обвинительную статью переквалифицировали в «Хулиганство».

Кроме того, дело было возбуждено против латвийского общественного активиста Владимира Линдермана, которого обвинили в том, что он якобы провел предварительную разведку и приобрел лестницу, благодаря чему Куркин и Попко преодолели проволочное заграждение базы.