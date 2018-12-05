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«Обезумевший доктор»: МИД РФ отреагировал на угрозы США после провокации Киева в Черном море

Ян Брацкий
12:13 05.12.2018
Американская сторона настаивает на освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Фото: Sergey Kovalev, Global Look Press

В российском МИД назвали угрозы США в связи с инцидентом в Керченском проливе риторикой «обезумевшего доктора». Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Москву ждут боль и последствия, если она продолжит удерживать под стражей украинских моряков, которые были задержаны после нарушения ими госграницы РФ.

«Заявления такого рода, а их из Вашингтона приходит немало, похожи на риторику обезумевшего доктора. Такой хирург-зло: последствия, боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение. Это какой-то сценарий для фильма ужасов», - заявила на традиционном брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Три корабля ВМС Украины - «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» - были задержаны российскими пограничниками 25 ноября после нарушения ими государственной границы РФ.

Капитаны судов не подчинились законным требованиям и опасно маневрировали. В итоге среди задержанных оказались 24 человека, включая сотрудников СБУ.

Также в дипведомстве не оставили без комментариев недавние заявления главы Госдепартамента США и НАТО о Договоре о РСМД. Ранее стало известно, что американская сторона дала Москве два месяца для того, чтобы она «перестала его нарушать» и «вернулась» к исполнению обязательств.

«Российская сторона неоднократно заявляла, что это, мягко говоря, домыслы. Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было представлено», - добавила Захарова.

В МИД РФ получили от США соответствующие документы и работают с ними, однако там содержатся все те же бездоказательные обвинения о нарушении Москвой положений ДРСМД, резюмировала представитель дипведомства.

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