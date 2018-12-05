Требовал встречи с журналистом и угрожал: неизвестный проник в здание издательства «МК»
Ранее неизвестный мужчина пришел в задние издания и угрожал расправой одному из сотрудников.
Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Неизвестный мужчина, вошел в здание газеты «Московский комсомолец» и требовал встречи с сотрудником редакции.
Как рассказал сайту телеканала «Звезда» источник в правоохранительных органах, происшествие случилось сегодня утром.
В редакцию газеты вошел мужчина, предположительно 50 лет, и начал требовать встречи с Евой Меркачевой, являющейся журналисткой «МК».
После того как ему было отказано в «рандеву», мужчина начал угрожать охраннику расправой, однако охрана издания вызвала полицию. Правоохранители приехали в течение получаса и забрали агрессора в местное отделение полиции для выяснения его личности и обстоятельств произошедшего.