Требовал встречи с журналистом и угрожал: неизвестный проник в здание издательства «МК»

Неизвестный мужчина, вошел в здание газеты «Московский комсомолец» и требовал встречи с сотрудником редакции.

Как рассказал сайту телеканала «Звезда» источник в правоохранительных органах, происшествие случилось сегодня утром.

В редакцию газеты вошел мужчина, предположительно 50 лет, и начал требовать встречи с Евой Меркачевой, являющейся журналисткой «МК».

После того как ему было отказано в «рандеву», мужчина начал угрожать охраннику расправой, однако охрана издания вызвала полицию. Правоохранители приехали в течение получаса и забрали агрессора в местное отделение полиции для выяснения его личности и обстоятельств произошедшего.

