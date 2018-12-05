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Американский вице-адмирал заявил о способности НАТО противостоять России в Крыму и Калининграде

Роман Захаров
12:00 05.12.2018
Эндрю Льюис отметил тактику российских войск, согласно которой РФ расширяет систему блокирования доступа иностранных войск к стратегически важным районам.
Американский вице-адмирал заявил о способности НАТО противостоять России в Крыму и Калининграде
Фото: Сергей Мальгавко, РИА Новости

НАТО способно одержать победу над Россией в Крыму и Калининградской области. Такое предположение сделал руководитель Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюис во время беседы с корреспондентом Business Insider.

Военный обратил внимание на тактику российских войск, согласно которой РФ все время расширяет систему блокирования доступа иностранных войск к стратегически важным районам.

Вице-адмирал при этом подчеркнул, что в связке со средствами радиоэлектронной борьбы и радарами возможности для передвижений сил альянса в Крыму и Калининградской области могут быть серьезно ограничены.

Между тем командующий Вторым флотом США отметил, что Североатлантический альянс на протяжении долгого периода времени уделяет этому вопросу очень много внимания, благодаря чему был достигнут «серьезный прогресс».

Ранее генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс нарастил присутствие в Черном море. В частности, лишь за текущий год корабли НАТО находились там на протяжении 120 дней.

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