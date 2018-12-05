Стала известна дата созыва «объединительного» церковного собора на Украине

«Объединительный» церковный собор на Украине пройдет 15 декабря в Киеве. Об этом в Twitter сообщил президент страны Петр Порошенко. В ходе собрания планируется провозгласить о создании «новой церкви» на Украине.

«Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинского религиозной жизни», - написал Порошенко.

Ранее стало известно, что в Сеть «утекла» фотография первой страницы устава «новой украинской церкви». В проекте документа говорится, что автокефальная церковь на Украине будет создаваться по модели Критской, а ее прихожанами являются все православные христиане страны, вне зависимости от их национальности.

Петр Порошенко уже заявил о своем желании посетить Стамбул в компании новоизбранного главы «поместной церкви» на Украине.

Киев рассчитывает на получение автокефалии до конца этого года, так как томос можно вручить только предстоятелю «объединенной» церкви, которого и изберут на ближайшем соборе. Священники канонической Украинской православной церкви Московского патриархата уже заявили о своем неучастии в соборе.

Решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии неканонической церкви на Украине, по мнению РПЦ, раскололо православие и привело к прекращению общения с патриархатом. Соответствующее решение Синод Русской православной церкви принял 15 октября.

