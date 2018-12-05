«Кормили дважды в неделю, отопления не было»: россиянин три года провел в тайной тюрьме СБУ

Россиянин Андрей Соколов провел три года в секретной тюрьме СБУ в Мариуполе. На Украине мужчину обвиняли якобы в «содействии террористической деятельности».

«Они (Киевские власти - прим.ред) считают, что ДНР и ЛНР - это террористические организации и все, кто им помогает, даже если это сотрудник МЧС, с их точки зрения - террористы... Когда меня задержали, я ехал на личном автомобиле с российскими номерами и российским паспортом. Я и не скрывал, что я россиянин. Меня задержали и две недели катали по подвалам, по точкам, где в каких-то самодельных клетках держали без какого-либо доступа к средствам связи», - рассказал Соколов в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

По его словам, условия содержания в секретной тюрьме СБУ были нечеловеческими.

«Когда меня держали две недели, туалетом была пятилитровая бутылка с отрезанным горлышком. Отопления не было, холод был такой же, как на улице», - поведал бывший заключенный СБУ.

Через полтора года после задержания Соколов был освобожден Бердянским городским судом. Тогда СБУ увезла россиянина из зала суда якобы на обмен в Мариуполь. Но там он вновь оказался под стражей.

«Самое интересное началось, когда меня через полтора года формально освободил суд. И меня из зала суда СБУ увезла на обмен и снова в подвал. Я думал, что меня обменяют, но этого не происходило. И тогда я совершил попытку побега. Меня поймали и посадили в другое помещение с видеокамерой», - вспомнил Соколов.

«Так как я был материалом для обмена, кормили меня два раза в неделю и приносили еду в пакете - в ближайшем магазине покупали. То есть у них на это выделялись деньги», - добавил Соколов.

Узник секретной тюрьмы СБУ опасается, что из-за введенного на Украине Петром Порошенко военного положения СБУ получит официальное право задерживать людей за неповиновение и держать их в заключении в подвалах легально.

«Получается, что то, что со мной делали, сейчас можно делать легально», - выразил опасения он.

В 2016 году Соколов был освобожден, тогда же он подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). У бывшего украинского политзаключенного есть доказательства его похищения и адреса тайных тюрем СБУ.