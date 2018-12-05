В Москве введен план «Перехват» для розыска вооруженного автоматом сотрудника ВОХР
Ранее в МВД опровергли информацию о введении в столице плана «Сирена» в связи с розыском сбежавшего с охраняемого объекта мужчины.
Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Полиция объявила в Москве и Подмосковье план «Перехват» для розыска вооруженного автоматом охранника ведомственной охраны РЖД. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных органах.
Незадолго до этого ряду СМИ стало известно, что правоохранители ввели в столице план «Сирена» для розыска сбежавшего с охраняемого объекта во Владимирской области мужчины, однако позже в МВД опровергли эту информацию.
Ранее сообщалось, что психически больной наркоман пять часов разгуливал по Вильнюсу с автоматом.