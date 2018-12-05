В Сеть «утекла» первая страница устава «новой украинской церкви»

Опубликована первая страница устава «новой украинской церкви». Согласно документу она будет создана по модели Критской. Проект устава предстоит утвердить Синоду Константинопольского патриархата на заседании 27-29 ноября, сообщает греческое агентство церковных новостей Romfea.gr.

Критская церковь, о которой упоминает издание, является полуавтономной и подчиняется Константинопольскому патриархату, а ее предстоятель носит титул архиепископа.

Главой новой церкви на Украине, согласно проекту ее устава, будет митрополит, а не патриарх. Он будет лично формировать будущий состав Синода, в который войдут епархиальные архиереи.

В случае утверждения основополагающих документов украинская церковь сможет получать миро только из Стамбула, так как Константинопольский патриархат считает мироварение своим исключительным правом.

На первой странице устава опубликована информация, согласно которой украинские церковники не смогут канонизировать святых. Для этого им придется просить разрешения все в том же патриархате Константинополя, за которым остается право принятия окончательного решения по таким вопросам.

В случае принятия устава украинская церковь будет руководствоваться Священным Писанием, канонами, патриаршим и синодальным томосом, предоставившим ей автокефалию.

В проекте уточняется, что членами новой церкви являются все православные христиане страны, вне зависимости от национальности.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Петр Порошенко намерен посетить Стамбул в компании новоизбранного главы «поместной церкви» и встретиться с патриархом Варфоломеем.

В середине октября Константинопольский патриархат завил о начале процедуры предоставления неканонической украинской церкви автокефалии.

В РПЦ эти действия сочли недопустимыми и заявили об угрозе раскола в православном мире. Позже стало известно о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.