На Камчатке «граждане СССР» отказались платить за электричество

Некоторые жители Камчатки, именующие себя «гражданами СССР», направили в ПАО «Камчатскэнерго» письма, в которых проинформировали, что они отказываются платить за электроэнергию. Об этом пишет информагентство РИА Новости, ссылаясь на заявление советника гендиректора компании Елену Симаеву.

Несколькими месяцами ранее «Профсоюз "Союза ССР"» распространил в некоторых населенных пунктах региона агитационные листовки, в которых сообщалось, что жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а их отключение является уголовным преступлением. По словам Симаевой, «граждане СССР» заявляют, что руководствуются законодательством Советского Союза, согласно которому «власть принадлежит народу, а он против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами».

Советник гендиректора ПАО «Камчатскэнерго» добавила, что письма приходят от потребителей - участников двух «организаций», вторая называет себя «Профсоюзом рожденных в СССР».

В свою очередь, энергетическая компания отвечает на все обращения и призывает не доверять подобным организациям, а также оплачивать счета своевременно, поскольку задолженности могут привести к пени и отключениям электричества.

«Мы не считаем, сколько уже писем поступило, но их довольно много. Кроме того, они пишут в "Водоканал", в управляющие компании, в Фонд капитального ремонта», - подчеркнула Симаева.

Ранее сообщалось, что в Казани местные коммунальщики отключили за неуплату электричество в квартире 91-летнего ветерана ВОВ. Инцидент получил широкую огласку, в результате чего руководитель управляющей компании был уволен.