Командир эскадрильи бомбардировщиков ВВС США был уволен из-за непристойных маршрутов полета

Скандал разразился в Вооруженных силах США. Командир эскадрильи бомбардировщиков В-52 Stratfortress Пол Гуссен был уволен из армии из-за необычной траектории полета. Дело в том, что летчик выписывал в небе фигуры, очень похожие на мужские половые органы. Изучавшие его пируэты сослуживцы посмеялись и даже сделали себе несколько фотографий на память, чтобы потом хвастаться перед коллегами. Но вот один из летчиков решил, что такое поведение неприемлемо и доложил об этом начальству. Об инциденте сообщил портал Military.com.

Командование тоже не оценило креативность Гуссена, и он был уволен из армии с формулировкой «неполное служебное соответствие и неоправдание доверия». Нужно сказать, что впервые за таким «развлечением» застали высокопоставленного офицера.

В 2017 году за подобный проступок были наказаны рядовые летчики ВМС и ВВС США.

