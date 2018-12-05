В Совете Федерации объяснили смысл ультиматума США по ДРСМД

Своими громкими заявлениями о несоблюдении Россией Договора о РСМД власти США готовят почву для оправдания своих дальнейших действий по выходу из него. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум госсекретаря Белого дома Майка Помпео. Свое мнение Пушков высказал в Twitter.

«Ультиматум Помпео - это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всем опять виновата Москва и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео», - объяснил Пушков.

Ранее госсекретарь США дал Москве два месяца на «возвращение» к выполнению требований ДРСМД. В противном случае Вашингтон может выйти из Договора, пригрозил Помпео. К нему присоединился глава НАТО Йенс Столтенберг, тональность заявлений которого была такой же.

На все эти угрозы и бездоказательные требования уже отреагировали российский МИД и Совет Федерации. На Смоленской площади напомнили, что США сами нарушают основополагающие принципы Договора о РСМД, размещая на территории Румынии и Польши ракетные установки, способные в перспективе запускать крылатые ракеты.

К тому же, Москва настаивает на том, что Вашингтон финансирует разработку крылатой ракеты наземного базирования и создание ударных беспилотников.