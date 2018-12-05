Автоэксперт оценил перспективу отмены транспортного налога

Инициатива депутатов Госдумы об отмене транспортного налога для автомобилей старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей будет однозначно поддержана автомобилистами.

С таким мнением выступил автоэксперт Сергей Асланян. Он прокомментировал «Звезде» предложение депутатов.

«Большая часть нашего автопарка - это автомобили старше 12 лет. Вообще считается, что 12 лет - это среднестатистический возраст автомобильного парка в нашей стране. Эта статистика не до конца честная, потому что наши машины значительно старше. Если всерьез говорить о том, принесет ли это решение выгоду, то тут здравый смысл совершенно ощутим и автомобилисту любое налоговое послабление пойдет в плюс», - рассказал Асланян.

Ранее стало известно, что главе Минпромторга Денису Мантурову было отправлено письмо, в котором депутаты попросили рассмотреть возможность пересмотра налоговых ставок для некоторых категорий автомобилистов.

По мнению народных избранников, существующая методика расчета, основанная на мощности двигателя, несправедлива и ставит в неравное положение автовладельцев.