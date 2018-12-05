Арестован замначальника следственной части УМВД РФ по Воронежской области
Александра Чалого подозревают в получении взятки.
Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress
Видео: СК РФ
Суд в Воронеже принял решение арестовать заместителя начальника следственной части УМВД России по Воронежской области Александра Чалого. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
По информации ведомства, 36-летний полковник подозревается в получении взятки от бизнесмена за разрешение на сбор урожая с арестованного земельного участка и непривлечение его к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации.
«Сумма взятки должна была составить три миллиона рублей. Полицейского задержали при получении первого миллиона», - говорится в сообщении СК РФ.
Ранее сообщалось, что Басманный суд города Москвы арестовал двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России по делу о коррупции.