Арестован замначальника следственной части УМВД РФ по Воронежской области

Суд в Воронеже принял решение арестовать заместителя начальника следственной части УМВД России по Воронежской области Александра Чалого. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По информации ведомства, 36-летний полковник подозревается в получении взятки от бизнесмена за разрешение на сбор урожая с арестованного земельного участка и непривлечение его к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации.

«Сумма взятки должна была составить три миллиона рублей. Полицейского задержали при получении первого миллиона», - говорится в сообщении СК РФ.

Ранее сообщалось, что Басманный суд города Москвы арестовал двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России по делу о коррупции.