Полиция разыскивает близких красноармейца, чей орден обнаружен в Голландии

Камчатские полицейские разыскивают родственников красноармейца Александра Сергеевича Суслова 1910 года рождения. Близким советского бойца хотят вернуть орден Красной Звезды. Награду обнаружил в Голландии наш соотечественник, о чем и сообщил в правоохранительные органы.

«Мужчина написал, что недавно его коллега принес на работу орден, рассказав, что купил его на рынке в Венгрии в 1998 году. Выяснив, что орден настоящий, выходец из России убедил коллегу найти родных того, кому в сентябре 1945 года он был вручен», - говориться в сообщении на сайте УМВД по Камчатскому краю.

О награжденном красноармейце известно, что на службу его призвал Сокольнический РВК в декабре 1932 года. Мужчина проходил службу в 119-м артиллерийском полку 35-й стрелковой Харбинской дивизии.

После Суслов поступил в распоряжение командования 1632-го гаубичного артиллерийского полка 22-й стрелковой Харбинской Краснознаменной дивизии, где был помощником командира полка по технической части в звании капитана.

Возможно, близкие красноармейца проживают в Петропавловске-Камчатском, который значится последним местом приписки Александра Сергеевича Суслова.

Сотрудники уголовного розыска связались с различными ведомствами, сотрудники которых готовы предоставить содержащуюся в архивах информацию.

Всех, кто может помочь в розысках родственников награжденного, полиция по Камчатскому краю просит звонить по телефонам 8(4152)27-12-04, 8(909)880-80-30.