СМИ назвали причину ухода Грызлова с заседания в Минске

Постоянный представитель РФ на минских переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов покинул заседание контактной группы во время выступления украинского представителя Евгения Марчука, поскольку тот начал обсуждать вопрос, который не имел отношения к минским договоренностям. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в российской делегации.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила, что Грызлов покинул зал заседания, когда украинская сторона оглашала заявление по обстановке в Азовском море и Керченском проливе. По ее словам, киевские представители призвали Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ незамедлительно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий после случившегося в Керченском проливе.

Отметим, что мандат СММ ОБСЕ не распространяется на Азовское море. Контактная группа занимается вопросами урегулирования конфликта в Донбассе, но не отношениями между Киевом и Москвой.

Как в свою очередь заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, Киев на самом деле пытался навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе.

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоялась в Минске 4 декабря.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не отреагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать в течение 30 дней.