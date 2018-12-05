Полиция Москвы опровергла информацию о введении плана «Сирена» в связи с розыском вооруженного автоматом сотрудника ВОХР
Сбежавший со своего поста во Владимирской области сотрудник военизированной охраны Юрий Петров может находиться в российской столице.
Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
Столичные правоохранители опровергли информацию о введении в Москве плана «Сирена» для розыска сбежавшего сотрудника ВОХР, вооруженного автоматом.
«В Москве никаких подобных мероприятий не проводится», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по городу.
Ранее сообщалось, что правоохранители ввели в столице план «Сирена» из-за розыска вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны (ВОХР), сбежавшего ранее с охраняемого объекта во Владимирской области.