Полиция Москвы опровергла информацию о введении плана «Сирена» в связи с розыском вооруженного автоматом сотрудника ВОХР

Столичные правоохранители опровергли информацию о введении в Москве плана «Сирена» для розыска сбежавшего сотрудника ВОХР, вооруженного автоматом.

«В Москве никаких подобных мероприятий не проводится», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по городу.

Ранее сообщалось, что правоохранители ввели в столице план «Сирена» из-за розыска вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны (ВОХР), сбежавшего ранее с охраняемого объекта во Владимирской области.