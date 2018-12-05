В Совете Федерации заявили о незаинтересованности США в соблюдении ДРСМД

Россия неукоснительно соблюдает положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности и американской стороне это известно. Такими словами в российском МИД прокомментировали ультиматум Майкла Помпео.

Глава Госдепа США на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Вашингтон выйдет из соглашения через 60 дней, если Россия за это время не вернется к его исполнению.

Эхом слов Помпео прозвучало и заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга. По его мнению, именно Россия должна спасти Договор. И альянс дает ей для этого последний шанс. Ситуацию прокомментировали в Совете Федерации.

«Тот срок, который они дают России для того, чтобы она опровергла эти обвинения, - это смешно. Россия совсем недавно предоставила все без исключения материалы, подтверждающие, что она никогда не нарушала условий Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Все ответные меры уже озвучены нашим руководством. Будет зеркальный ответ на любые действия американцев, связанные с нарушением этого Договора», - прокомментировал ультиматум первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Необоснованные претензии из Вашингтона по поводу Договора звучат уже пять лет. Камень преткновения - российская крылатая ракета «Новатор», разработанная для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

В США считают, что она нарушает положения ДРСМД. Хотя наши военные документально подтвердили: «Новатор» никогда не испытывали на обозначенной в Договоре дальности.