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Порошенко рассказал, кто победит в случае переноса выборов президента Украины

Роман Захаров
08:46 05.12.2018
Петр Порошенко считает, что в случае переноса выборов украинского президента «победит господин Путин».
Порошенко рассказал, кто победит в случае переноса выборов президента Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что при переносе выборов украинского главы победит российский лидер Владимир Путин. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Bloomberg.

«Если мы перенесем президентские выборы, будет только один победитель в этой ситуации - господин Путин. Мы не дадим ему этот шанс», - сказал глава государства.

Президент Украины при этом подчеркнул, что введение военного положения в стране не привело к ограничению конституционных прав украинцев. По его мнению, военное положение на украинской территории нужно для «увеличения обороноспособности армии».

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не отреагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать в течение 30 дней.

Стоит отметить, что изначально предполагалось ввести военное положение на 60 дней на территории всей страны, однако затем Порошенко предложил сократить этот срок, чтобы не сорвать выборы главы государства.

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