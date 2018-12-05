В Госдуме задумались над отменой транспортного налога

В Государственной думе предложили отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет и рыночной стоимостью менее одного миллиона рублей. Письмо с соответствующим предложением направлено главе Минпромторга Денису Мантурову.

По мнению авторов инициативы, нынешние принципы расчета налоговых ставок, которые исходят из мощности двигателя, несправедливы, учитывая тот факт, что два одинаково мощных автомобиля могут обладать огромной разницей в стоимости. Еще одна причина - невысокий уровень благосостояния населения.

«Большинство наших граждан приобретают автомобили с пробегом, при этом средний возраст проданного подержанного авто превышает десять лет. В данном случае машина нужна, чтобы пользоваться ей в исключительных случаях», - цитирует РИА Новости обращение депутата Василия Власова.

Облагая такие автомобили налогом, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния, добавляет парламентарий. В ближайшее время в Минпромторге изучат инициативу депутатов Госдумы и дадут свою оценку, а также подготовят отчет о возможности ее реализации на практике.