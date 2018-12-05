В Москве полиция разыскивает вооруженного автоматом сотрудника ВОХР

Правоохранители ввели в Москве план «Сирена» из-за розыска вооруженного автоматом сотрудника военизированной охраны (ВОХР), сбежавшего ранее с охраняемого объекта во Владимирской области.

«В Москве ввели план "Сирена" из-за сотрудника военизированной охраны Юрия Петрова 1957 года рождения, который охранял мост в Муроме (Владимирская область)», - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что разыскиваемый мужчина «сбежал со своего поста с автоматом и имеет при себе два снаряженных магазина к нему». По данным источника, Петров, скорее всего, находится в Москве, куда он прибыл на своей машине ВАЗ 2109 цвета «черный металлик».

Ранее в СМИ появилась информация, что сбежавший является солдатом срочной службы, но позже выяснилось, что это сотрудник ВОХР. Последний раз Юрия Петрова видели в Ленинском районе Московской области.