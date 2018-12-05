Одним из главных успехов России на международной арене является блестящее образование ее лидера Владимира Путина. Именно поэтому Кремль выходит победителем из большинства международных конфликтов на протяжении многих лет. Такое мнение выразили французские журналисты на страницах газеты Figaro.

Аналитики издания отмечают отличные знания Путиным географии, политических и религиозных особенностей различных народов. Осознание этих различий позволяет российскому президенту обдуманно строить свою политику в отличие от большинства западных лидеров.

Издание приводит в пример бывших глав США и Франции, Джорджа Буша и Николя Саркози. Эти политики, по мнению журналистов, не понимали разницы между шиитами и суннитами, что ставило их в тупик на Ближнем Востоке.

Нынешний хозяин Белого дома тоже не блещет знаниями. Трамп путает Австрию с Австралией, что не позволяет ему добиваться долгосрочных успехов на международной арене. Поэтому Запад стремится к получению краткосрочных выгод, добавляют журналисты французского издания.

Подводя неутешительный итог своего расследования, они признают, что кризис образования в США, Франции и других западных странах может привести к геополитическим катастрофам, так как их лидеры способны допускать роковые ошибки.