«Поймаем лису и наведем красоту» - пермские охотники рассказали, что будут делать с подаренными за спасение детей педикюрными наборами

Блокнот, ручка, шоколадка, матрешка и что-то вроде педикюрного набора. Достойная награда за две детские жизни, по мнению пермских чиновников. Такие подарки они вручили двоим деревенским охотникам.

Соседи по селу и полные тезки - того и другого зовут Геннадий Шадрин, спасли заблудившихся в зимнем лесу мальчиков, десяти и двенадцати лет. Ребята едва дышали, когда их нашли.

Да и сами герои чуть не замерзли: им пришлось много часов брести по колено в снегу. Но чиновники нашли, чем их согреть.

Особенно обрадовались деревенские мужики наборчику для ухода за ногтями. Он, при ближайшем рассмотрении, оказался полезной вещью, если применить смекалку.

«Это набор курортника, это не педикюрный набор. Это на курорт приезжают, берут там ногти подстричь, еще чего-нибудь, ресницы выщипать. С собой на охоту будем брать. Там сядем на пенек, ногти будем постригать. Или там лису поймаем, лисе наведем красоту», - смеется охотник Геннадий Шадрин.

А еще охотникам вручили почетные грамоты - за неравнодушие и чуткость. Качества, о которых некоторые пермские чиновники, похоже, только слышали.

Но мужчины обиды не держат. Своей самой главной наградой они считают благодарность не чиновничью, а человеческую.