Для тушения крупного пожара в Санкт-Петербурге пришлось привлекать поезд

Больше полутора сотен человек этой ночью тушили пожар в промзоне Невского района Санкт-Петербурга. Огонь охватил огромную площадь - две тысячи квадратных метров. Пламя распространялось быстро, горели склады бумажной продукции. Для тушения пожара пригнали даже пожарный поезд.

Склады загорелись около 22 часов. Пожару присвоили третий уровень сложности. Столб густого черного дыма поднимается в небо на десятки метров. К месту происшествия прибыла мобильная лаборатория, которая замеряет концентрацию вредных веществ в воздухе.

Распространение огня удалось локализовать только спустя 3,5 часа. Сообщается, что угрозы жилым домам нет, эвакуация населения не потребовалась.

К утру пожар удалось полностью потушить, сейчас идет проливка помещений слада. Специалисты МЧС и следственная группа устанавливают причины возгорания.