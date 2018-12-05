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Стала известна новая стоимость платной парковки в Москве

Ян Брацкий
07:25 05.12.2018
Таким образом столичные власти планируют освободить 15-20% парковочных мест в центре города.
Стала известна новая стоимость платной парковки в Москве
Фото: Anton Belitsky, Global Look Press

Стоимость парковки в Москве изменится с 15 декабря. Нововведения коснутся улиц внутри Садового кольца и нескольких точек у Третьего транспортного кольца. Специалисты проанализировали автомобильный трафик в этих районах и разработали новые правила пользования платными стоянками исходя из рекомендаций экспертов, сообщает ТАСС.

Цена платного машиноместа меняется только днем, то есть с 08:00 до 21:00. Ночной тариф остается без изменений – 60 рублей в час.

На улицах между Садовым и Бульварным кольцами минимальная часовая стоянка обойдется водителю в 80 рублей в час. Дифференцированный тариф предусматривает 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час – на более загруженных улицах Садового кольца.

Припарковаться внутри Бульварного кольца можно будет за 100 и 200 рублей в час.

Дороже всего водителям обойдется парковка в районе Москва-Сити, Арбата, Тверской, Петровке, Неглинной и других центральных улицах. Здесь придется выложить 380 рублей в час. Правда только в дневное время. Ночью цена составит 200 рублей. Кроме того, парковка в этих местах станет платной по воскресеньям. Всего же максимальный тариф будет установлен на 1,9% столичных магистралей.

Для местных жителей, так называемых резидентов, ничего не изменится. За ними остается право на бесплатную стоянку в районе проживания с 20:00 до 08:00. Чтобы парковаться в остальное время необходимо будет заплатить от трех до девяти тысяч рубелей, в зависимости от выбранного срока.

Что касается платной стоянки между Садовым кольцом и ТТК, то она останется прежней – 40 и 60 рублей в час.

Стоит отдельно отметить то, что с 15 декабря время бесплатной стоянки будет сокращено до пяти минут. Это делается потому, что согласно статистике, 25% загруженности парковок создают автолюбители, которые остановились на короткий срок. Это не позволяет припарковаться другим.

Водителям, которые не нарушают установленные правила парковки, в мобильном приложении предоставят такие функции, как возможность продления парковочной сессии после ее завершения, замена неверного номера автомобиля или парковочной зоны до 23:59 текущего дня.
 

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