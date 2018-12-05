Климкин назвал «лучшую санкцию» против РФ после инцидента в Керченском проливе

Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что стало бы лучшей антироссийской санкцией после инцидента в Керченском проливе. По его мнению, нельзя ввести ограничительные меры лишь против береговой охраны и руководства российского флота.

«Мы говорили о том, что нужно остановить “Северный поток - 2” и о том, что это была бы лучшая санкция против России», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

По данным газеты «Известия», Климкин также сообщил, что необходимо продолжить обсуждение введения конкретных мер в связи с произошедшим в Керченском проливе. Кроме того, министр предложил закрыть порты других стран для российских кораблей.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не отреагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

Во вторник, 4 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна намерена подать иск в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.