Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины ТЕГИ

Климкин назвал «лучшую санкцию» против РФ после инцидента в Керченском проливе

Роман Захаров
06:48 05.12.2018
Глава МИД Украины собрался остановить «Северный поток - 2».
Климкин назвал «лучшую санкцию» против РФ после инцидента в Керченском проливе
Фото: imago, stock&people, Globallookpress

Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что стало бы лучшей антироссийской санкцией после инцидента в Керченском проливе. По его мнению, нельзя ввести ограничительные меры лишь против береговой охраны и руководства российского флота.

«Мы говорили о том, что нужно остановить “Северный поток - 2” и о том, что это была бы лучшая санкция против России», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

По данным газеты «Известия», Климкин также сообщил, что необходимо продолжить обсуждение введения конкретных мер в связи с произошедшим в Керченском проливе. Кроме того, министр предложил закрыть порты других стран для российских кораблей.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не отреагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

Во вторник, 4 декабря, президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна намерена подать иск в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2018, 16:38
Ничего лишнего. Как снизить долговую нагрузку
Дата05.12.2018, 04:20
Юнармейцы проведут уроки по военной истории в 50 российских школах
Дата04.12.2018, 16:33
IAAF продлила отстранение ВФЛА
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата05.12.2018, 05:00
Минобороны опубликовало кадры заступления на опытно-боевое дежурство боевого лазера
Дата03.12.2018, 00:00
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
06:48 В стране и мире
Климкин назвал «лучшую санкцию» против РФ после инцидента в Керченском проливе
01:04 В стране и мире
Климкин призвал «цивилизованные страны» закрыть свои порты для российских кораблей
00:09 В стране и мире
Видео
Госдеп США пригрозил России «последствиями» в случае отказа освобождать украинских моряков
21:23 В стране и мире
Украинская прокуратура объявила в розыск 8 граждан РФ
20:05 В стране и мире
Видео
Омбудсмен Москвы рассказала, чего не хватает в СИЗО задержанным украинским морякам
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:19 В стране и мире
В Москве полиция разыскивает вооруженного автоматом сотрудника ВОХР
07:43 В стране и мире
Видео
Для тушения крупного пожара в Санкт-Петербурге пришлось привлекать поезд
06:30 В стране и мире
«Нужда и потеря работы»: на Украине рассказали о последствиях ухода из страны российского бизнеса
05:38 В стране и мире
Дональд Трамп позлорадствовал над беспорядками во Франции
03:44 В стране и мире
Видео
В МИД России прокомментировали ультиматум США по ДРСМД
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа неожиданная опасность риса
УАЗ представил модернизированную версию своего грузовика
Видео
Северный полюс Солнца показали на видео
«Петр Алексеевич принял на грудь» - в Сети обсуждают видео с нетрезвым Порошенко
Таинственный затонувший город обнаружили по снимкам из космоса
Видео
Американец снял на камеру странные светящиеся шары в небе над океаном
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.