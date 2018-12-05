Космонавт сфотографировал «родину смартфонов»

Российский космонавт Сергей Рязанский сфотографировал с борта Международной космической станции место, где по его мнению «рождаются смартфоны». Это место – солончак Салар-де-Атакама на территории Чили. Снимок космонавт разместил на своей страничке в Twitter.

Рязанский не имел в виду, что современные гаджеты собираются на территории Южной Америки. Дело в том, что на солончаке Салар-де-Атакама содержится до 27% мировых запасов лития. Как известно, этот ценный компонент содержится в аккумуляторах не только мобильников, но и других электронных устройств, сообщает «360».

Металл содержится в соленых подземных водах. На поверхность их выкачивают мощным насосами через систему пробуренных колодцев. Затем поднятую из недр жидкость выпаривают, собирая ценный осадок.