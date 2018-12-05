«Нужда и потеря работы»: на Украине рассказали о последствиях ухода из страны российского бизнеса

Украинские граждане могут потерять рабочие места, если российский бизнес уйдет с Украины. Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

«Нам сейчас необходимо привлекать инвесторов - каких угодно… Если мы будем сворачивать бизнес, это будет означать только одно - что люди будут терять рабочие места. На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей с Кремля, а берут местных жителей», - заявила бывшая народная избранница в эфире телеканала «112 Украина».

При этом Герман подчеркнула, что для нее «вопрос стоит так, чтобы было лучше людям, а не так, чтобы показать, какие мы антироссийские».

«Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании - "прочь от Москвы" (слоган социальной рекламы украинского лидера Петра Порошенко - прим. ред.), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был "прочь от нужды"», - подчеркнула экс-депутат Верховной рады.

Ранее украинский генеральный прокурор Юрий Луценко направил главе государства Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову письмо, в котором предлагалось ввести «к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры». В частности, руководитель надзорного ведомства призвал к блокировке активов российских представителей на Украине.

В ответ на это глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов заявил, что ответные меры со стороны РФ, если Украина на данный шаг все же пойдет, «будут очень точечными и адресными», и затронут лишь тех, «кто все это придумывает и исполняет».