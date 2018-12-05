Дональд Трамп позлорадствовал над беспорядками во Франции

Американский президент Дональд Трамп не остался в стороне и прокомментировал творящиеся во Франции беспорядки «желтых жилеток» из-за повышения цен на топливо. Он не преминул напомнить, что еще задолго до этих событий прогнозировал, что такое может произойти.

«Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон (президент Франции – прим. ред.) и протестующие в Париже согласились с выводом, к которому я пришел два года назад. Парижское соглашение исключительно ошибочно, потому что поднимает цены на энергию для ответственных стран и одновременно обеляет некоторых наихудших загрязнителей в мире», — написал Трамп в своем Twitter.

Также американский лидер отдельно подчеркнул, что смог добиться улучшения окружающей среды в США, не перекладывая расходы на это на граждан своей страны.

Напомним, массовые протестные акции в центре Парижа проходят из-за повышения цен на топливо. Поэтому несколько тысяч демонстрантов, распевая Марсельезу, призывают к отставке французского президента Эммануэля Макрона неподалеку от Елисейских полей. В ходе акций они даже облили нечистотами здание центрального муниципалитета.