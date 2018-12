Умер снявшийся в фильме «Двое: Я и моя тень» актер

Американский актер Филип Боско, сыгравший в фильмах «Двое: Я и моя тень» (It Takes Two, 1995) и «Свадьба моего лучшего друга» (My Best Friend's Wedding, 1997), умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Актер умер в своем доме в штате Нью-Джерси. По словам его дочери, у него были осложнения после болезни.

С 1960 по 2006 год Боско сыграл в около 50 постановках на Бродвее, стал шестикратным обладателем премии «Тони», снимался во многих кинолентах.

