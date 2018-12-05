Открыт способ определить депрессию через смартфон

Американские ученые предложили способ диагностики депрессии через смартфон. Для этого они выявили особенности мимики и речи людей, находящихся в подавленном состоянии.

Исследователи Стэндфордского университета провели анализ почти 50 часов интервью со 189 людьми, среди которых были как страдающие от депрессии, так и нет. Ученые создали на основе видеозаписей трехмерные модели лиц и спектрограммы речи и на их основе определили особенности речи и выражения лица подавленных людей. К примеру, как оказалось, в большинстве случаев страдающие от депрессии начинали заикаться и запинаться.

Результаты исследования анализировала специально обученная нейросеть, и ее работа расходилась с ответами участников эксперимента в специальных опросниках всего на 3,67 балла, что гарантирует точность диагностики в 85% случаев. Таким образом, как сообщается в статье на сайте arXiv, плюсом предложенного учеными метода может быть использование смартфона для определения признаков болезни.

Ранее психологи из Пенсильванского университета в США пришли к выводу, что продолжительное использование соцсетей может привести к серьезным психическим расстройствам, в том числе к депрессии. Из-за чрезмерного увлечения соцсетями чувство одиночества у человека резко возрастает.