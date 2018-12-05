«Письмо о Боге» Эйнштейна продали почти за $3 млн

Письмо Альберта Эйнштейна с размышлениями о религии и боге, адресованное немецкому философу еврейского происхождения Эрику Гуткинду, продали на аукционе в Нью-Йорке за $2,892 млн. Об этом сообщается на странице аукциона Christie’s в Тwitter.

«Это замечательное откровенное, личное письмо было написано за год до смерти Эйнштейна и наиболее полно выражает его религиозные и философские взгляды», - говорится в сообщении.

Письмо было написано третьего января 1954 года за год до смерти ученого. В конце письма указана подпись Эйнштейна.

В тексте говорится об отношении к Библии и богу. В частности, он рассуждает, что само слово «бог» для него «не более чем выражение и продукт человеческой слабости».

«Библия - коллекция почтенных, но все же довольно примитивных легенд», - говорится в письме.

В марте на аукционе за $6,1 тыс. было продано письмо Альберта Эйнштейна к итальянской студентке Элизабетте Пиччинни, которая отказала ему во встрече.