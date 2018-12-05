В Алеппо открылся первый в городе металлургический завод

В сирийском Алеппо открылся первый металлургический завод. Пока это всего лишь плавильная печь под ветхим навесом, и около 10 рабочих, но уже в ближайшее время производство восстановят. Террористы разрушили предприятие полностью, станки уничтожены, а здания цехов сильно пострадали от бомбежек. После войны бывшие работники этого завода, которые вернулись на родину, решили восстановить его своими силами. Сами построили доменную печь и починили конвейер.

«В 2014 боевики разгромили все и украли все оборудование, когда район освободила армия и мы вернулись, здесь был только металлолом, пришлось все начинать с нуля», - говорит мастер Мухаммад аль-Насри.

Запуск производства запланирован на конец года, а уже в следующем, здесь планируют выйти на довоенные мощности. Главная проблема - перебои с электричеством и нехватка запасных частей для станков.