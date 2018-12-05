Названы лучшие фильмы 2018 года

Американский институт киноискусства представил общественности список из 10 лучших фильмов 2018 года. Он составлен из самых разных фильмов, начиная от сказочной романтики, заканчивая безумной фантастикой.

В список вошли такие фильмы, как «Звезда родилась», в котором одну из ролей сыграла певица Леди Гага, фэнтези «Черная пантера», драма «Фаворитка» и многие другие.

Институт особенно отметил работу режиссера из Мексики Альфонсо Куарона «Рома» о жизни обеспеченной мексиканской семьи в 1970-ых годах прошлого века.

Также в рейтинге были упомянуты «Тихое место» Джона Красински, «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Мэри Поппинс возвращается» режиссера Роба Маршалла, «Если бы Бил-стрит могла говорить», «Дневник пастыря» Пола Шредера, «Зеленая книга» и «Черный клановец» Спайка Ли.

Институт киноискусства был создан в 1967 году с основной целью сохранять кинематографическое наследие Соединенных Штатов.