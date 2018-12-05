На Камчатку надвигается шторм с 9-метровыми волнами

У берегов Камчатки ожидается шторм с 9-метровыми волнами. Для акватории Охотского моря объявлено штормовое предупреждение.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пик стихии придется на ночь 6 декабря. В зоне опасности окажутся прибрежная акватория Соболевского и Усть-Большерецкого районов.

Спасатели призывают руководителей судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, перевести работу в режим повышенной опасности.

С конца ноября полуостров Камчатка оказался под влиянием тихоокеанского циклона, который принес в Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизово и Усть-Камчатск ветер и обильные осадки.