Ведущий «России-1» объяснил, почему выгнал из студии украинского политолога

Телеведущий Евгений Попов объяснил, почему выгнал из студии передачи украинского политолога Максима Яли. Об этом Попов рассказал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, в ходе одного из эфиров политолог допустил «сомнительные утверждения», подкрепленные «некоторыми данными». Решив намекнуть на неполноценность таких доводов, Евгений Попов решил воспользоваться его же методами.

«Я и сказал Максиму — «по некоторым данным, вас зовут Игорь», дабы продемонстрировать ничтожность аргументации популярного эксперта», — написал телеведущий.

Он также обратил внимание на то, что все происходило «без хамства и оскорблений».

Скандал произошел в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Политолог начал рассуждать о якобы вмешательстве России в ситуацию на Украине. В ходе своих аргументов он назвал ведущего другим именем, что и стало причиной скандала. Попов несколько раз уточнил у политолога, к кому он обращается. Однако, не получив ответа, выгнал его из студии, назвав его хамом.