В МИД России прокомментировали ультиматум США по ДРСМД

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали позицию Соединенных Штатов касательно договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США осведомлены о следовании российской стороны всем установленным правилам.

«Россия неукоснительно соблюдает положения договора, и американской стороне это известно», — заявили в МИД РФ.

Напомним, причиной ответных заявлений стали слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Америка снимет с себя все обязательства по ДРСМД, если Россия не вернется к их соблюдению в течение 60 дней. В свою очередь, в Совфеде РФ призвали США к переговорам с целью адаптации договора.