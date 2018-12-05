Укравшему часть челябинского метеорита ценой 1,5 миллиона рублей геологу вынесли приговор

Центральный районный суд Челябинска во вторник, 4 декабря, огласил приговор геологу Сибирского отделения Академии наук, обвиняемому в краже осколка знаменитого челябинского метеорита. Ему удалось обманным путем заполучить часть камня весом 2,5 килограмма.

Сообщается, что исследователь приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.

Геолога признали виновным в том, что он под предлогом исследования получил от сотрудников челябинского краеведческого музея, неосведомленных о преступном замысле, внушительный осколок метеорита и оставил его себе. Стоимость куска космического камня оценивается в 1,5 миллиона рублей. О результатах рассмотрения дела сообщает Znak.

Напомним, метеорит упал в Челябинской области в феврале 2013 года. Ударной волной тогда выбило множество окон в домах, были сломаны конструкции и здания. Ущерб от падения оценили в миллиард рублей.